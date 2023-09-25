CHP İstanbul adayları belli oldu

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor. Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Cemal Canpolat ise sosyal medyadan adaylığını duyurdu.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Çarşamba günü İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapacağını belirten Canpolat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00'de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

DEĞİŞİM DİYENLERİN ADAYI ÇELİK OLDU

İl kongreleri ile bir hayli hareketli günlerin yaşandığı CHP'de sıra, 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne geldi. Kurultay öncesinde en çok delegeye sahip olan İstanbul'da adaylar merakla beklenirken dün sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Çelik, partinin 100. yaşında iç demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğini söylerken kendisi parti içindeki değişimcilerin adayı olarak gösteriliyor.