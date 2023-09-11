CHP İmamoğlu'nun üzerini şimdilik çizdi

CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırıp değişim mesajları veren Ekrem İmamoğlu, bir süredir devam eden sessizliğini bozdu.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleşen İstanbul programlarına neden katılmadığına dair sorulara, "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HİÇBİR PROGRAMINA KATILMADI

28 Mayıs seçimlerinin ardından iplerin koptuğu Kılıçdaroğlu-İmamoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'de bir haftadır resmi programlara katılmayan, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programında yer almayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merak edilenleri yanıtladı. İmamoğlu, İsmail Saymaz'ın ziyaretlerde neden bulunmadığı yönündeki sorusuna ise davet edilmediğini ima ederek "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." ifadeleriyle cevap verdi.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, İMAMOĞLU'NU ANMADI

Öte yandan dün CHP'nin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun adını dahi anmaması ise kulislerde gündem oldu.