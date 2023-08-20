"CHP ile seçime girmemiz partimize zarar verdi"

DEVA Partisi'nde İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katıldığı canlı yayında "CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı ancak muhalefet kanadındaki hareketlilik sürüyor.

Seçimlere 6'lı masa olarak dahil olan ve bir de aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaran muhalefet, büyük yenilginin faturasını birbirine kesmeye devam ediyor.

Masayı dağıtan ve seçimlerden büyük bir zararla kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için CHP ile birleşecek gibi duruyor.

İYİ Parti'de yapılan eleştiriler yerel seçimler öncesi yerini sessizliğe bırakırken, seçimin kazanını ise DEVA, Saadet ve Gelecek Partileri oldu.

Bu partiler büyük bir kazanım elde etmelerine rağmen, Meral Akşener'in kızgınlığından daha fazlasını göstermeye başladı.

CHP sayesinde meclise zorlanmadan vekil sokan DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu, CHP'yi kızdıracak sözlere imza attı.

Mustafa Yeneroğlu'ndan şaşırrtan sözler

CHP ile 14 Mayıs'ta seçimlere CHP listelerinden girip 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nde İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katıldığı canlı yayında "CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı" ifadelerini kullandı. Yeneroğlu'nun sözleri sonrası sunucu da şaşkınlığını gizleyemedi.

"Teşkilatlarda haklı eleştiriler var"

Yeneroğlu devam eden sözlerinde, "Ben DEVA Partisi mensubu olarak, başkan yardımcısı olarak DEVA Partisi'nin bu süreçte kendi kimliğiyle seçimlere girmesi noktasında ilk aldığımız karar doğrultusunda hareket edememizin ciddi manada sıkıntısını çektik. Teşkilatlarımızda bize yönelik haklı eleştiriler var." dedi.