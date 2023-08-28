CHP ilçe kongrelerinde yumruklar konuşuyor
CHP'nin ilçeler bazında devam eden kongreleri gergin geçiyor. Birçok ilçede muhalif gruplarla genel merkez tarafından desteklenen gruplar arasında yumruklu kavgalar çıkıyor. Son iki kavga ise Gebze ve Edremit'te yaşandı.
CHP Gebze İlçe Kongresi'nde ortalık karuştı. Kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım ile parti yöneticileri arasında kavga çıktı. Kavgada küfürler, hakaretler havada uçuştu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de CHP kongresinde kavga çıktı. Ortalık karışınca delegeler sandıkları kırdı.
AĞIR HAKARETLER SONRASI KAVGA ÇIKIYOR
Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın “pislik” dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer “Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif” diye yüklenirken, CHP’li gençlerden biri “Çık dışarı” diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.
CHP Gebze ilçe kongresinde kavga çıktı— TVNET (@tvnet) August 28, 2023
Seçim yenilgisi sonrasında 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kongreler düzenleyen CHP'de, yeni bir kriz patlak verdi. pic.twitter.com/csGnI3Nfbh
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