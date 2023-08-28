CHP ilçe kongrelerinde yumruklar konuşuyor

CHP Gebze İlçe Kongresi'nde ortalık karuştı. Kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım ile parti yöneticileri arasında kavga çıktı. Kavgada küfürler, hakaretler havada uçuştu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de CHP kongresinde kavga çıktı. Ortalık karışınca delegeler sandıkları kırdı.

AĞIR HAKARETLER SONRASI KAVGA ÇIKIYOR

Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın “pislik” dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer “Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif” diye yüklenirken, CHP’li gençlerden biri “Çık dışarı” diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.