CHP ilçe kongrelerinde bir açlık grevi eksikti
CHP'nin kavgalarla, gürültülerle devam eden ilçe kongrelerinde açlık grevleri de başladı.
CHP Diyarbakır Bağlar İlçe Kongresi'nin Genel Merkez tarafından iptal edilmesi üzerine İlçe Başkanı Recep Yavuz açlık grevi başlatıyor. İlhan Cihaner de greve destek vermek için Diyarbakır'a geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiğimiz hafta yapılması gereken Diyarbakır Merkez Bağlar İlçe Kongresi, İl Başkanı Abdullah Atik’in 13 kişinin imzasıyla İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru sonucu iptal edildi.
Amida Haber'in aktardığına göre kongrenin iptal edilmesine tepki gösteren CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz hukuksuz kararın iptal edilmesi için açlık grevine başlayacaklarını söyledi. Yavuz, yapacakları açlık grevi eylemine CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in de destek vereceğini söyledi.
10 Eylül'e kadar kongre yapılmadığı takdirde Bağlar'dan kimse İl Kongresi'nde oy kullanamayacak. Bağlar İlçe Kongresi’nin iptal kararına gerekçe olarak ise mahalle sandıklarının kurulmaması gösterildi.
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