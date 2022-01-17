CHP, HDP'li Semra Güzel hakkındaki kararını verdi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Meclisi'nde aldıkları kararla PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığına ilişkin yapılacak oylamada "evet" oyu vereceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, "Biz CHP olarak, elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız" dedi.
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan CHP'li Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke görüşmesiyle ilgili partisinin tutumunun sorulması üzerine, "Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade etmiştim. 'Terör kırmızı çizgimizdir' diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız" dedi.
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