CHP Genel Merkezi'ne Filistin Bayrağı asıldı

İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır" yazılı Filistin bayrağı asıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. 21. yüzyılda yapılıyor bu. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin görevidir. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden bu çatışmayı engellemiyorlar? Neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayan insanları ilgilendirir. Her birimizin tek tek sorumluluğu var" demişti.

Kılıçdaroğlu, “Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Filistin, bağımsızlık mücadelesini verirken bizim gençlerimiz de oradaydı. Gençlerimizden bazılarının mezarları hala Filistin'de. Filistin ile tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur” diyerek Filistin halkı ile dayanışma mesajı vermişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.