CHP, Fatih Portakal'ın da başını yedi

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, bir süredir ana haber bültenini sunduğu Sözcü TV'ye veda etti. Portakal, yaptığı açıklamada, "Özleyeceğim bu insanları" ifadelerini kullandı. Portakal, son dönemde kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alıyordu.

CHP yandaşı yayınlarıyla bilinen Sözcü TV'de bir süredir ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, kanala veda etti. Yayınladığı videoda, "Bana müsaade" diyerek sözlerine başlayan Portakal, "Özleyeceğim bu insanlari" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde kanalda olup olmayacağını bilmediğini belirten Portakal, "He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum. Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım." diye konuştu.

Sözlerinin devamında dilinin kemiği olmadığını belirten Portakal, "Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum." dedi.

Seçimlerde aldığı yenilgi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyan ve görevi bırakması için baskı yapanlar arasında Fatih Portakal da yer alıyordu.

Portakal'ın son günlerde CHP liderini hedef alan açıklamalarından bazıları şöyle:

-Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek

-Kılıçdaroğlu'nun karşısına Hz. Ali çıksa yenemez

-Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem seçimi kaybetmişsiniz çünkü

-Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Aklımızla dalga geçiyor

-Aynı hataları yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz

-Kibirle pişkinlikle seçmenle dalga geçiyor