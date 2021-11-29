CHP'de Tanju Özcan kararı ertelendi
CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Karaca hakkında verilecek kararı ocak ayına erteledi.
İç Politika 29.11.2021, 18:30
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.
Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle "uyarı cezası" istemiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararların ise 2022 yılının ocak ayında yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.
Aynı toplantıda Mehmet Sevigen ihraç edildi.
Kaynak: AA
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