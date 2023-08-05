CHP'de sancılı değişim süreci başlıyor

Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38'inci olağan kurultay için takvim işliyor. İlçe kongreleri bugün başlıyor. 10 Eylül'de tamamlanacak sürecin ardından partinin yönetim kadrolarında değişiklik bekleniyor.

Parti içi muhalefetin değişim çağrılarının odağındaki CHP'de, kurultay takvimi işliyor.

İlçe kongrelerinde oy kullanım hakkına sahip olan delegelerinin seçimi temmuz ayında tamamlandı. Sırada ilçe yönetimlerinin belirleneceği kongre süreci var.

Bugün başlayacak olan ilçe kongreleri 10 Eylül'de sona erecek. Kongrelerde, yönetim kadrolarının büyük oranda değişime gidilmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecini yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu, bu yolla, delege üstünlüğünü elinde tutmayı amaçlıyor.

İlçe kongrelerinin bazılarına bizzat katılması beklenen CHP Lideri, bazılarına da videokonferans aracılığıyla bağlanacak.

CHP'de il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. 15 Ekim tarihinde tamamlanacak. Ardından CHP Parti Meclisi, seçimli olağan kurultayın tarihini netleştirecek.

"PARTİ TABANINI HEYECANLANDIRACAK AÇIKLAMALAR YAPILACAK"

tv100'de ekrana gelen Özgür İfade programında Cansu Canan Özgen, CHP’nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı. Özgen canlı yayında CHP’de yaşanması beklenen gelişmelere “CHP’de bir tüzük değişikliği masada ve tartışılan merak edilen bir mesele” diyerek partide yaşananlara ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı.

CHP’nin üst düzey yöneticisinden özel yapılan açıklamalara göre;

Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak.

Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek.

CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak.

Genel sekreterlik çok güçlendirilecek.

Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.