CHP'de Muharrem İnce paniği, oyları artıyor

Muharrem İnce ve partisi Memleket Partisi'nin oyları CHP kanadında panik yaratmaya başladı.

CHP'nin yayın organlarında İnce'nin oylarıyla ilgili yapılan yorumlar muhalefetteki paniği gözler önüne serdi.

Halk TV'deki bir programda İnce'nin oylarının yüzde 10'a doğru çıktığı belirtilirken, bir başka kanalda ise yüzde 14'lere kadar çıktığı ifade edildi.

Erdoğan karşıtı ittifakta yer alanlar, İnce'nin bir an önce ikna edilmesi gerektiğini belirterek ortaya çıkan tablodan duydukları endişeyi dile getiriyor.