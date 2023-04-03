CHP'de Muharrem İnce paniği, oyları artıyor
Muharrem İnce'nin oyları CHP'yi endişelendirecek derecede artmaya başladı. Bazı araştırmalara göre oyu yüzde 14 seviyelerine çıkmış durumda.
İç Politika 03.04.2023, 13:03
Muharrem İnce ve partisi Memleket Partisi'nin oyları CHP kanadında panik yaratmaya başladı.
CHP'nin yayın organlarında İnce'nin oylarıyla ilgili yapılan yorumlar muhalefetteki paniği gözler önüne serdi.
Halk TV'deki bir programda İnce'nin oylarının yüzde 10'a doğru çıktığı belirtilirken, bir başka kanalda ise yüzde 14'lere kadar çıktığı ifade edildi.
Erdoğan karşıtı ittifakta yer alanlar, İnce'nin bir an önce ikna edilmesi gerektiğini belirterek ortaya çıkan tablodan duydukları endişeyi dile getiriyor.
Akın var güneşe akın!— Muharrem İNCE (@vekilince) April 2, 2023
Güneşi zaptedeceğiz, güneşin zaptı yakın!
Bu adayların arasında Erdoğan’ı sadece ben gönderebilirim
Girin koluma bitirelim bu işi! pic.twitter.com/8HgLXmZyin
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