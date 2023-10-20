CHP'de imza savaşları

Ankara’da CHP muhabirleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, "CHP milletvekili grubunda yüzde 55'e 45; biz öndeyiz. Milletvekili grubunda çoğunluk değişimden yana" vurgusu yaptı.

CHP'de 'değişim' çağrıları gölgesinde 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kurultaya hazırlanırken, adaylar arasında da çekişme sürüyor.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Ankara'da CHP muhabirleriyle bir araya geldi.

Özgür Özel toplantıda, TBMM Genel Kurulu'nda tezkere görüşmeleri sürerken; bir grup milletvekilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplaması ve bu durum sonrası ortaya dökülen WhatsApp konuşmalarını yorumladı.

Özel, yaşananlar için "Onlar açısından beklenmedik şeyler oluyor. Genel Başkanın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığının bir göstergesi" değerlendirmesi yaptı.

Özgür Özel, yaşananlar için şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkan haberdar olmadığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu iletmiş. Birkaç arkadaşımız ellerinde imza kâğıdı Genel Kurul önünde imza topluyorlar. Böyle bir şey parti geleneklerinde yok. CHP içi rekabetin Genel Kurula taşınması kadar rahatsız edici bir durum olamaz. Biz bunu hırslarına yenik düşmesine veriyoruz. Onlar açısından beklenmedik şeyler oluyor. Genel Başkanın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığının bir göstergesi. Aklına esenin aklına geleni yaptığı bir durum.

"Milletvekili grubunda yüzde 55'e 45, biz öndeyiz"

Milletvekili grubumuzdan imza toplanması geleneklerimizde var. Genel Kurul'da imza toplanması yok. Bir iç rekabetin Genel Kurul salonuna taşınması kadar hepimizi rahatsız edecek bir durum olamaz. Hangimize sorsalar, 'Genel Başkan aday olsun' deriz. Şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor; 'Sahada, illerde kötü.' CHP milletvekili grubunda yüzde 55'e 45; biz öndeyiz, çoğunluk değişimden yana. İnanın bunu Meclis'teki kavaslara sorsanız, biliyor. Bugüne kadar kesinlikle grubu, bu işin dışında tutuyoruz. Bu grup 6 Kasım'da birlikte olmalı. 'Genel başkan kızdı, üzüldü' diyorlar. Ben de olsam üzülürüm. Bu genel başkana da iyilik değildir. Genel başkanın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığını görüyoruz. Bir rakam vermeyeceğim, tahminlerin üzerinde çok bir destek alacağız, kurultayı kazanacağız. Kaybedenin olmadığı, dostluk ve barış ortamında bir kurultay geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız.

Yarkadaş tam tersi dedi

Özgür Özel'in açıklamalarından önce 'X' hesabından paylaşımda bulunan eski CHP Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş ise durumun tam tersi olduğunu ifade etmişti.

Yarkadaş, CHP'nin 95 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu sadece 35 milletvekilinin ise Özgür Özel'i desteklediğini söyledi.

"Grup başkanı ve grup yönetimi için yeniden seçim yapılmalıdır"

Barış Yarkadaş paylaşımında şunları söyledi:

CHP’nin 95 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için imza vermesi, Grup Başkanı Özgür Özel ve birlikte çalıştığı Grup Başkanvekilleri için bir nevi “güvensizlik oylaması”dır.

Grup yönetimi 35 imzada kalmış, “Kılıçdaroğlu tarafından atanarak ve işaret edilerek seçildikleri” oyun bile çok altında kalmıştır.

Manisa Milletvekili Özgür Özel ile grup başkanvekilleri gereğini yapmalı; grup başkanı ve grup yönetimi için yeniden seçim yapılmalıdır. (Not: Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu için imza verdi.)

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları kendilerinden emin

Öte yandan değişimciler kongre öncesi iddialı ifadeler kullanırken Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen parti yöneticileri ise Kılıçdaroğlu'nun kurultayda tekrar seçileceğini belirten açıklamalarda bulunuyor.