CHP'de bir taciz skandalı daha: Dava açıldı
CHP'deki taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Kıyıköy Belediye Başkanı E.S. hakkında belediye personeli 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
İç Politika 15.11.2021, 22:53
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı E.S. hakkında belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.
Alınan bilgiye göre, kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca E.S. hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.S. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kaynak: AA
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