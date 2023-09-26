CHP'de başkanın seçileceği kurultay tarihi açıklandı
CHP Genel Başkanının seçileceği olağan kurultay tarihi netleşti. Tarih, Parti Meclisi'nde oy birliğiyle alındı.
CHP Parti Meclisi, 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. Gözlerin çevrildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel yarışacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Saat 11.30'da başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sunuşunun ardından; son siyasi gelişmeler üzerine değerlendirme yapıldı. 38. Olağan Kurultayı'nın ise 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.
KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL KARŞI KARŞIYA
Buna göre 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da ise parti meclisi üyeleri seçilecek. Kılıçdaroğlu ve partide değişim rüzgarı başlatanların başında gelen Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.
TÜZÜK KURULTAYI 25-26 KASIM'DA
Parti Meclisi'nde alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2