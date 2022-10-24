CHP, cemevi düzenlemesini Anayasa'ya ve laikliğe aykırı buldu
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, cemevi düzenlemesinin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu iddia etti.
Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı cemevi açılış töreninde cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda söz konusu torba kanun teklifi TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.
CHP yine karşı çıktı
Hazırlıkları tamamlanan yeni adımlara, yıllardır Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP karşı çıktı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede atılacak adımların Anayasa'ya uygun olmadığını öne sürdü.
Kaboğlu Söz konusu teklifin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu iddia etti.
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