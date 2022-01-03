CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kararını verdi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararını verdi.
İç Politika 03.01.2022, 17:25 03.01.2022, 17:46
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya "uyarı" cezası verdi.
Alınan bilgiye göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.
Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da bir vatandaşa telefonda küfür ettiği gerekçesiyle "uyarı" cezası verilmesini kararlaştırdı.
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