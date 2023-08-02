CHP, AK Parti'nin uyguladığı kuralı getiriyor

CHP'de tüzük değişikliği için harekete geçildi. Parti içerisinde kurulan Tüzük Komisyonu'nun çalışmalara başladığı, gelen talepleri genel merkeze ilettikten sonra tüzüğün son şeklinin kurultayda duyurulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır AK Parti'de uyguladığı "üç dönem" kuralının CHP'ye de gelebileceği öğrenildi.

Ana muhalefette değişimden yana olan grup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması çağrısı yaparken, yeni tüzük için harekete geçildi.

CHP'de Tüzük Komisyonu kuruldu. Partililerden gelen önerileri değerlendirmeye başlayan komisyon, talepleri 10 Eylül'e kadar Genel Merkez'e bildirecek. Görüşlerin ardından tüzüğe son şekli verilerek sonbaharda yapılması planlanan kurultayın onayına sunulacak.

Üzerinde çalışılan tüzükte en çok dikkat çeken detay "üç dönem kuralı" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır AK Parti'de uyguladığı üç dönem kuralını CHP'nin de uygulayabileceği, milletvekillerinin en fazla üç dönem seçilme düşüncesinin gündemde olduğu öğrenildi.

"REFORM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "Reform niteliğinde bir çalışma yapıyoruz. Partililerin şikayet ettiği tüm düzenlemeler kalkacak" ifadelerini kullandı.

GENEL SEKRETERLİK GÜÇLENDİRİLECEK

Zeynel Emre, il ve ilçe başkanlarını üyelerin belirleyeceği yeni sistemde delege ağalığı olarak tabir edilen, nüfuslu partililerin il, ilçe ve kurultay delegeleri üzerinde hakimiyet kurup yönlendirmelerinin önüne geçileceğini söyledi. Genel sekreterliğin güçlendirilerek partide ikinci adam döneminin başlayacağını belirtti. Emre, ayrıca 60 kişi olan Parti Meclisi üye sayısının arttırılacağını, engelli kotası getirileceğini söyledi.