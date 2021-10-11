"Çevre Şehircilik Bakanlığı"nın adı değişti
Bakan Murat Kurum'un uhdesindeki "Çevre Şehircilik Bakanlığı"nın adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adını aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından kameralrın karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre Şehircilik Bakanlığı"nın adının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz." açıklamasında da bulundu.
İŞTE BAKANLIK İSİMLERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Dışişleri Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Hazine ve Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Sağlık Bakanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Tarım ve Orman Bakanı
Ticaret Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Kaynak: A Haber
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