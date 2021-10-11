"Çevre Şehircilik Bakanlığı"nın adı değişti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından kameralrın karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre Şehircilik Bakanlığı"nın adının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz." açıklamasında da bulundu.

İŞTE BAKANLIK İSİMLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Dışişleri Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Hazine ve Maliye Bakanı

İçişleri Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Sağlık Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Tarım ve Orman Bakanı

Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Kaynak: A Haber

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