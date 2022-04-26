Çelik'ten, CHP'li Özel'e tepki: 'Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'in gezi davası sonrası açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'in gezi davasının ardından yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. Özel'in "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" sözlerine yanıt veren Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;
Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur.
Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz.
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