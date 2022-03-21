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Büyükataman: "İnşallah ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçeceğiz"

İçişleri Bakanlığına ait Ayvalık Vilayetler Evi'nde partisince düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak ülkemizin istiklal ve istikbali üzerinde kurgulanmak istenilen ihanet senaryolarını birlikte boşa çıkaracağız ve geçen seçimlerde olduğu gibi inşallah ilk turda adeta hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak ölçüde ve netlikte hem Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçecek hem de Cumhur İttifakı olarak Parlamentoda sayısal çoğunluğu sağlayıp, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımanın gayretini bir kez daha ortaya koyacağız." dedi.

İç Politika 21.03.2022, 01:20
Büyükataman: "İnşallah ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçeceğiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP'yi artık Atatürk'ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye'nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.

İçişleri Bakanlığına ait Ayvalık Vilayetler Evi'nde partisince düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısına katılan Büyükataman, ülkenin bekası için mücadelelerinin sürdürdüklerini belirtti.

Ataman, Cumhur İttifakı olarak Parlamentoda sayısal çoğunluğu sağlayıp, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, "İnşallah ülkemiz ve milletimiz için bir kader seçimi haline gelmiş olan 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak ülkemizin istiklal ve istikbali üzerinde kurgulanmak istenilen ihanet senaryolarını birlikte boşa çıkaracağız ve geçen seçimlerde olduğu gibi inşallah ilk turda adeta hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak ölçüde ve netlikte hem Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçecek hem de Cumhur İttifakı olarak Parlamentoda sayısal çoğunluğu sağlayıp, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımanın gayretini bir kez daha ortaya koyacağız." dedi.

"Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programları kapsamında CHP'nin en çok oy aldığı ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Ataman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye gerçekten tarihi bir kavşağın eşiğinde. Her yerde ifade ediyorum. Türkiye, tarihin belki de hiçbir döneminde olmadığı ölçüde ciddi bir ihanetle karşı karşıya. Türkiye bir kuşatma ve bir dayatma ile karşı karşıya. Dolayısıyla maruz kaldığımız bu tehdit ve tehlikelerin koçbaşlığını ne yazık ki, Atatürk'ün kurmuş olduğu ve bugün Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ve beraberinde oluşturdukları adeta gökkuşağı koalisyonu olarak ifade edebileceğimiz o şer ittifakı icra etmenin gayretinde. CHP'yi artık Atatürk'ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye'nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz."

Ataman, kurgulanan ihanet oyunlarını bozmak mecburiyetinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu ülkenin geleceğine dair endişesi olan, siyasi tercihi ne olursa olsun 'Önce ülkem ve milletim' diyebilen, 'Türkiye varsa, var olabiliriz' idraki içerisinde bulunan her vatandaşımıza bu ihanet kuşağının gerçek diyetini anlatmak durumundayız. Kurgulanan bu ihanet oyunlarını bozmak mecburiyetindeyiz. Bunun için öncelikle CHP'nin bu seçimlerde birinci olduğu ilçelerden bu çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. İnşallah el birliği içerisinde hem bu ihanet oyunlarını boşa çıkartacağız hem de yürekten inanıyorum ki, sadece Atatürk'ün kurduğu parti, demokrat, ulusalcı gibi bizim itiraz etmeyeceğimiz kavramları esas alarak CHP'ye sahip çıkan, oy veren vatandaşlarımızı Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü onlarla paylaşarak, onları da Türkiye'nin geleceğine bizlerle birlikte sahip çıkabilecek noktaya, anlatarak ve aydınlatarak birlikte getireceğiz."

Toplantıda konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da Türkiye'nin en büyük sorununun beka sorunu olduğunu belirterek, "Bugün Ukrayna'ya bakın. Orada insanların siyasetçi, zengin ya da milyarder olması ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Demek ki bir ülkede vatanın güvenliği yoksa, geri kalan her şey fasa fiso. İşte bizim liderimiz Devlet Bahçeli'nin her defasında söylediği beka meselesi bu." dedi.

Programa Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin'de katıldı.

Konuşmaların ardından program, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın partiye yeni üye olanlara rozetlerini takmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
#mhp #İsmet Büyükataman #Saffet Sancaklı
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