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Büyük Birlik Partisi mitinglere başlıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP), yıl sonuna kadar 7 miting yapacak. İlk miting ise pazar günü Malatya'da.

İç Politika 04.11.2022, 17:39
Büyük Birlik Partisi mitinglere başlıyor

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, AA muhabirine, genel merkezlerinin bu yılın sonuna kadar "Türkiye Sevdamız" adıyla 7 yerde miting yapma kararı aldığını, bunlardan ilkini pazar günü saat 14.00'te Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla Malatya'da gerçekleştireceklerini belirtti.

Partilerinin 2023 seçimlerine en iyi hazırlanan siyasi partilerin başında geldiğini dile getiren Bulut, Malatya'nın ardından Ankara'da gençlik kurultayı gerçekleştireceklerini daha sonra ise Denizli, Kocaeli, Adana, Şanlıurfa'da açık hava mitingleri düzenleyeceklerini anlattı.

BBP Genel Başkanı Destici'nin son 8 ayda 75 il ve yüzlerce ilçeyi ziyaret ettiğini, halkın sorunlarını iyi bilen ve bu sorunların çözümlerini meydanlarda anlatabilecek siyasi hareket olduklarını ifade eden Bulut, parti olarak ciddi bir performans sergilediklerine işaret etti.

Bulut, "Başkanlık divanımız, Genel Başkanımız geçmişte olduğu gibi Anadolu'da olmaya devam edecek. Son dönemde partimizin Malatya teşkilatına çok ciddi ilgi gösteren Malatyalı hemşehrilerimizin talebi üzerine Malatya'da bir miting yapacağız. Malatyalı hemşehrilerimizi ve tüm gönüldaşlarımızı Soykan Parkı'nda pazar günü yapacağımız mitinge davet ediyorum." dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ise 30 yıllık bir siyasi hareket olarak büyük bir deneyime sahip olduklarını, seçimlere hazır olduklarını söyledi.

Haziran 2023 seçimlerinin hem dünyadaki gelişmeler hem de ülkedeki gelişmeler adına çok kritik olduğuna değinen İspir, şöyle konuştu:

"Büyük Birlik Partisi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sokakta bir duruş göstermiş bir siyasi parti. Hatta bazı illerde bazı arkadaşlarımızı şehit verdik o gece. Bir duruş ortaya koyduk ve sokakta kurulan bir ittifak oluştu aslında. 15 Temmuz'dan bugüne kadar gelen süreçte o sokakta kurulan ittifakın etkisi var. Daha sonra hain darbe girişimine karşı olan bu duruş Cumhur İttifakı adı altında bir siyasi ittifaka dönüştü. Biz de Cumhur İttifakının bir paydaşı olarak seçimlere giriyoruz. Seçim barajı konusunda kamuoyunun doğru aydınlatılması, doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Yüzde 10 seçim barajı yüzde 7'ye düşürüldü ama ittifak içerisindeki partilerin baraj sorunu yok, ülke barajı sorunu yok. Bütün kadrolarımızla seçimlere de hazırız. Zaten Sayın Genel Başkanımız uzun zamandır sahada, bunların pozitif karşılıklarını görüyoruz. 2023 Türkiye için çok önemli bir süreç olacak, vatandaşların tercihi de bu tarihi süreçte belirleyici olacak."

Kaynak: AA
#Büyük Birlik Partisi #miting #Mustafa Destici
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