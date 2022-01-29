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"Bugün oturma düzenine karar veremeyenler bu ülkeyi nasıl idare edecekler?"

Gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefeti eleştirerek "Cumhurbaşkanı adayı değil, oturma düzeni de belli değilmiş. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?" dedi.

İç Politika 29.01.2022, 17:12
"Bugün oturma düzenine karar veremeyenler bu ülkeyi nasıl idare edecekler?"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın Meclisteki oturma düzenini tartıştığını belirterek "Kim, hangi lider, hangi genel başkan nereye oturacak? Bunu düşünüyormuş. Demek ki Millet İttifakı'nın sadece belli olmayan şeyi Cumhurbaşkanı adayı değil, oturma düzeni de belli değilmiş. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?" dedi.

Dağ, AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Şanlıurfa'da belediyeyi kazandıklarında elektriği çiftçiye ücretsiz vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, bu iddiasını da yinelemeye devam ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmak istediğini vurgulayan Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, 11 tane büyükşehir belediyesi sizde. Elinizi tutan yok. Bahsettiğiniz elektriği çiftçiye ücretsiz verme işini bu 11 tane büyükşehre yapabilirsiniz. Hatta kendi seçim bölgeniz, benim de seçim bölgem olan İzmir'de buna başlayıp böyle bir işlem yaparsanız, böyle bir tesis ortaya koyup çiftçiye de elektriği ücretsiz verecek olursanız, ben de açılışa katılmaktan memnuniyet duyarım." diye konuştu.

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Millet İttifakı'nın Meclisteki oturma düzenine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, dünkü programda vatanseverlikten ısrarla bahsetmiş. Herhalde tezkereye 'hayır' oyu verdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi o günden bugüne kendi tabanından ciddi bir müzayaka yiyor. Bizde zaten bunu Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, gönül verenlerde bunu hissediyor, görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, bu memleketin terörle mücadelesindeki tavrını, davranışını, çalışmasını, uğraşını destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin tezkereye 'hayır' oyu verdiğindeki tavrını kesinlikle kabul etmediler ve oy verme noktasında dahi farklı bir tercihe yönelme ile karşı karşıya olduklarını bize müteakip defalar ifade etmişlerdir.

Şimdide herhalde benzer tablo, benzer düşünceler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ulaşmış ki programda ısrarla vatanseverlik üzerine bir vurgu ortaya koyuyor. Anti milli ve anti vatansever politikalar böyle söylemlerle giderilemez. Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle terörle mücadelede hükümete nasıl bir davranış biçiminde olduğunu herkes görüyor. İttifak ortaklarının kimler olduğunu da çok net bir şekilde görüyor. Onun için bu lafların, bu sözlerin millet nezdinde bir karşılığı söz konusu değildir."

Millet İttifakı'nın bir süredir oturma düzenini tartıştığını belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Bizde bunu kulis haberlerden duyuyorduk, takip ediyorduk. Şimdi gördük ki Millet İttifakı gerçekten oturma düzenini tartışıyor. Kim, hangi lider, hangi genel başkan nereye oturacak? Bunu düşünüyormuş. Demek ki Millet İttifakı'nın sadece belli olmayan şeyi Cumhurbaşkanı adayı değil, oturma düzeni de belli değilmiş. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, yarın ülkenin temel meselelerinde bir karar durumu söz konusu olduğunda nasıl hareket edecekler? Açıkçası böyle bir kaos durumunu tahayyül etmek bile istemiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili konuda oturma düzeniyle ilgili tartışmayı hayretle, biraz tebessümle, biraz da ironi ile takip ediyoruz. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, iktidara talip olduğu iddiasıyla yarın eğitim, sağlık, ekonomik, dış politika, terör meselesi, böyle konularda nasıl karar verecekler? Nasıl bir kaos durumu ortaya çıkabilir? Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. İnşallah bu konuda 6 genel başkan bir araya gelir, harf sırasına göre mi, isim sırasına göre mi, numara sırasına göre mi? Belki de kura çekerler, kura sırasına göre belirlerler. Aralarında böyle bir belirleme süreci yapabilirler. Bunu da kendileri önümüzdeki süreçte karar verirler."

Dağ, milletin 15 seçimdir tercihinin belli olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"15 seçimdir tercih AK Parti'den, sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oldu. Bizimde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, AK Parti'den yana olacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Ortada bir tablo var. Çok basit bir meselede dahi nefis yapan, basit bir meselede dahi anlaşamayan, böyle bir konuda tartışmaya giren, haftalardır bu konuda karar veremeyen, parti adına göre mi olsun, soyadı sırasına göre mi olsun şeklinde bir tartışmaya giren bir yapının, diğer yapılarının da eklenmesiyle ülkenin temel meselelerini nasıl çözer noktaya gelecek, bunun milletimiz tarafından sorgulandığını biliyoruz. Biz de iktidar partisi ve AK Parti olarak bu konuda, bu davranışı milletimizin takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: AA
#ak parti #Hamza Dağ
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