banner38

"Bu yakılan Kur'an-ı Kerim aslında içten içe Avrupa topluluklarını yakmaktadır"

Samsun'da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu yakılan Kur'an-ı Kerim aslında içten içe Avrupa topluluklarını yakmaktadır, Avrupa milletlerini yakmaktadır. Bu ateş bütün dünyayı sarar. İnsanlık Ebu Cehil'leri Ebu Lehep'leri gördü." dedi.

İç Politika 22.01.2023, 22:25
"Bu yakılan Kur'an-ı Kerim aslında içten içe Avrupa topluluklarını yakmaktadır"

Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı"nda, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya vurgu yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nın sadece bir slogan değil bir hedef olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Allah'a şükür Türkiye yerli otomobilini yapmıştır ama gönül arzu ederdi ki Türkiye bunu 30 sene evvel yapsaydı. Maalesef birtakım vesayet odakları buna müsaade etmemiştir." dedi.

Türkiye'de 81 ilde üniversitenin yer almasının Türkiye'ye çok büyük bir ivme ve dinamizm kazandırdığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nda üniversiteler bakımından Türkiye'nin önündeki hedefin, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında 10 Türk üniversitesi yer alması olduğunu aktardı.

Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadelesinde başarılı olduğunu, bunun sonucunda kendi otomobilini, insansız savaş uçağını yapabilir hale geldiğine işaret eden Kurtulmuş, "Çok şükür Türkiye, kendi SİHA'larını, kendi İHA'larını kendi helikopter motorlarını, kendi savaş uçağı motorlarını yapan ve bu alanda uluslararası rekabette üst seviyelerde bulunan bir ülke haline gelmiştir. Bu milletin hayallerinin önüne ket vuracak hiçbir gücün olmadığını açık bir şekilde söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin dış politikasında önemli ilkelerinden birisinin de insani diplomasi olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tahıl koridorunun açılması için mücadele etmek insani diplomasi anlayışımızın bir gereğidir. Dünyada bir gıda krizi var. Gıda fiyatları pandemi dolayısıyla 2-3 katına çıkmış. Dünyada gıdaya ulaşamayan milyonlarca insan var. Afrika'nın Asya'nın hatta Latin Amerika'nın yoksulları bundan istifade edemiyor. Türkiye o müzakerelerde bir taraftan bu koridorları açıyor diğer taraftan da Rusya'ya, yaptığı anlaşmada diyor ki göndereceğiniz tahılları şu kadar milyon metreküpünü biz Afrika'nın yoksullarına biner biner göndereceğiz. Onlar bize ürün gönderecek biz Türkiye'de onu un haline getireceğiz ve yoksul ülkelere bunları vereceğiz. İnsani diplomasi budur. Dünyanın birçok yerinde savaşların ortadan kaldırılması için insanların gerçekten insani olarak temel ihtiyaçlara kavuşabilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz."

Numan Kurtulmuş, yeni bir Birleşmiş Milletler'in inşası, yeni bir küresel ekonomik ve siyasal mimarinin ortaya konulmasının Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda insanlığa vaadi olduğunu dile getirdi.

İsveç

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösteren Kurtulmuş, "Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlık, bilmiyorlar mı ki hiçbir demokrasinin kabul edebileceği bir şey değildir." dedi.

Kurtulmuş, "Demokrasiler insanlara gösteri hürriyeti verir doğru ama hiçbir demokrasi hiçbir dinin kutsalına karşı saldırma hakkını vermez ve bunu demokratik bir imkan olarak sunmaz. Böyle bir gösteri demokratik bir gösteri olabilir mi? Bu sadece Müslümanlara karşı yapılan bir şey değil. Bu yakılan Kur'an-ı Kerim aslında içten içe Avrupa topluluklarını yakmaktadır, Avrupa milletlerini yakmaktadır. Bu ateş bütün dünyayı sarar. İnsanlık Ebu Cehil'leri Ebu Lehep'leri gördü. Onlar İslam'a zerre zarar veremedikleri bir dünyada sen kimsin ki senin yaptığın bu gösterinin İslam'a ve Müslümanlara hiçbir şekilde bir zararı olmayacak Müslümanlar izzetle yollarına devam edeceklerdir. İncil'i de yaksalar, eski ahit, yeni ahit ona da aynı şekilde karşılık verir ona da sonuna kadar mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

Milletçe milli hedeflere ulaşmak için gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz ve yeniden Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunu olan bu aziz millet yeniden izzetli, şerefli, güçlü, kuvvetli ve dünyada rol belirleyen bir ülke olma istikametinde devam edecektir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Hilmi Güler, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ilçe belediye başkanları, partililer ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
#Numan Kurtulmuş #ak parti #samsun
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
banner23