"Bu yakılan Kur'an-ı Kerim aslında içten içe Avrupa topluluklarını yakmaktadır"

Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı"nda, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya vurgu yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nın sadece bir slogan değil bir hedef olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Allah'a şükür Türkiye yerli otomobilini yapmıştır ama gönül arzu ederdi ki Türkiye bunu 30 sene evvel yapsaydı. Maalesef birtakım vesayet odakları buna müsaade etmemiştir." dedi.

Türkiye'de 81 ilde üniversitenin yer almasının Türkiye'ye çok büyük bir ivme ve dinamizm kazandırdığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nda üniversiteler bakımından Türkiye'nin önündeki hedefin, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında 10 Türk üniversitesi yer alması olduğunu aktardı.

Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadelesinde başarılı olduğunu, bunun sonucunda kendi otomobilini, insansız savaş uçağını yapabilir hale geldiğine işaret eden Kurtulmuş, "Çok şükür Türkiye, kendi SİHA'larını, kendi İHA'larını kendi helikopter motorlarını, kendi savaş uçağı motorlarını yapan ve bu alanda uluslararası rekabette üst seviyelerde bulunan bir ülke haline gelmiştir. Bu milletin hayallerinin önüne ket vuracak hiçbir gücün olmadığını açık bir şekilde söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin dış politikasında önemli ilkelerinden birisinin de insani diplomasi olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tahıl koridorunun açılması için mücadele etmek insani diplomasi anlayışımızın bir gereğidir. Dünyada bir gıda krizi var. Gıda fiyatları pandemi dolayısıyla 2-3 katına çıkmış. Dünyada gıdaya ulaşamayan milyonlarca insan var. Afrika'nın Asya'nın hatta Latin Amerika'nın yoksulları bundan istifade edemiyor. Türkiye o müzakerelerde bir taraftan bu koridorları açıyor diğer taraftan da Rusya'ya, yaptığı anlaşmada diyor ki göndereceğiniz tahılları şu kadar milyon metreküpünü biz Afrika'nın yoksullarına biner biner göndereceğiz. Onlar bize ürün gönderecek biz Türkiye'de onu un haline getireceğiz ve yoksul ülkelere bunları vereceğiz. İnsani diplomasi budur. Dünyanın birçok yerinde savaşların ortadan kaldırılması için insanların gerçekten insani olarak temel ihtiyaçlara kavuşabilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz."

Numan Kurtulmuş, yeni bir Birleşmiş Milletler'in inşası, yeni bir küresel ekonomik ve siyasal mimarinin ortaya konulmasının Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda insanlığa vaadi olduğunu dile getirdi.

İsveç

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösteren Kurtulmuş, "Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlık, bilmiyorlar mı ki hiçbir demokrasinin kabul edebileceği bir şey değildir." dedi.

Kurtulmuş, "Demokrasiler insanlara gösteri hürriyeti verir doğru ama hiçbir demokrasi hiçbir dinin kutsalına karşı saldırma hakkını vermez ve bunu demokratik bir imkan olarak sunmaz. Böyle bir gösteri demokratik bir gösteri olabilir mi? Bu sadece Müslümanlara karşı yapılan bir şey değil. Bu yakılan Kur'an-ı Kerim aslında içten içe Avrupa topluluklarını yakmaktadır, Avrupa milletlerini yakmaktadır. Bu ateş bütün dünyayı sarar. İnsanlık Ebu Cehil'leri Ebu Lehep'leri gördü. Onlar İslam'a zerre zarar veremedikleri bir dünyada sen kimsin ki senin yaptığın bu gösterinin İslam'a ve Müslümanlara hiçbir şekilde bir zararı olmayacak Müslümanlar izzetle yollarına devam edeceklerdir. İncil'i de yaksalar, eski ahit, yeni ahit ona da aynı şekilde karşılık verir ona da sonuna kadar mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

Milletçe milli hedeflere ulaşmak için gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz ve yeniden Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunu olan bu aziz millet yeniden izzetli, şerefli, güçlü, kuvvetli ve dünyada rol belirleyen bir ülke olma istikametinde devam edecektir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Hilmi Güler, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ilçe belediye başkanları, partililer ve STK temsilcileri katıldı.