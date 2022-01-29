"Bu seçimde Cumhur İttifakı'yla birlikte olacağız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı sokaklarda kurulduğunu belirtti.

Destici, bir otelde düzenlenen BBP'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

BBP'nin 29 Ocak 1993'te, kendisini "milliyetçi, maneviyatçı, sivil ve katılımcı" kelimeleriyle ifade ederek kurulduğunu kaydeden Destici, 29 yıldır ülkeye ve millete hizmeti esas alan uzun ve zorlu yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.

"Siyaset arenasına milli mutabakat çağrısıyla çıktıklarını" dile getiren Destici, 29 yıllık süreçte siyasetin karanlık ilişkilerinin partilerini kirletemediğini ifade etti.

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisinden ayrılmadıklarını vurgulayan Destici, "Onun ideallerine tutunduk. Onun şahsiyetini, ahlakını, imanını, cesaretini, dürüstlüğünü, insanımıza, devletimize, inanç ve değerlerimize duyduğu bağlılığı örnek aldık." dedi.

"Türkiye'nin seçilmiş meşru hükümetinin yanında yer aldık"

Cumhur İttifakı'yla ilgili duruş ve görüşlerinin net olduğunun altını çizen Destici, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı sokaklarda kuruldu. Türkiye'nin dışında kurgulanıp uygulamaya konulan bir operasyona karşı Türkiye'nin seçilmiş meşru hükümetinin yanında yer aldık. Namluların, tankların, uçakların karşısında dimdik durduk." diye konuştu.

BBP'nin ülke çıkarlarını parti çıkarlarının üstünde gördüğünü aktaran Destici, dış tehdit ve terör sorununun olduğu dönemlerde devletin ve mevcut hükümetlerin yanında olduklarını anlattı.

10 yılda bir darbelerle kesintiye uğrayan ve yönetilemeyen eksik parlamenter sisteme karşı olduklarına işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Biz niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedik? Niye geri dönülmesini istemiyoruz? 1950'den bu yana, 72 senede aşağı yukarı 1,5 yılda bir hükümet kurulmuş, hükümetler devrilmiş. Refahyol hükümetini hatırlayın. Bizim bu konuda çok acı tecrübelerimiz var. Yönetimde istikrarı, temsilde adaleti getirecek bir sistem olsun istedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5 yılını doldurmuş olacak. Aynı şekilde Meclis'e bakıyoruz Türkiye'de 2018 seçimlerine 10 siyasi parti katılmıştı. Bu siyasi partilerden 8'i Meclis'te temsil ediliyor."

Destici, siyasi parti ve seçim yasasının demokratikleşmesini, seçim barajının sıfırlanmasını, partilerin Hazine yardımından Anayasa'da yer aldığı şekliyle hakça ve adil yararlanmasını istediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, Haziran 2023 seçimlerine ilişkin, "İnşallah bu seçimde AK Parti, MHP ve BBP olarak Cumhur İttifakı'yla birlikte olacağız." dedi.