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"Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödedi?"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gerek iç gerekse de dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la görüşmesini hatırlatarak, "Millet karla mücadele ederken gitti, bir balıkçıda gizli saklı yemek yiyordu, ifşa oldu. 48 bin liralık fatura. Kamuoyu halen bunun cevabını alabilmiş değil. Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödedi? Bunun cevabını halen alabilmiş değiliz. Bunun cevabını bekliyoruz." dedi.

İç Politika 02.02.2022, 17:13
"Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödedi?"

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Karabağ'daki tüm işgal ettiği topraklardan çekilmediği ve Türkiye'ye yönelik asılsız soykırım iftiralarından vazgeçmediği sürece Ermenistan ile normalleşme girişimlerinin askıya alınmasını istiyoruz." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Harekatı'nda başarı diledi.

Harekat kapsamında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör yuvalarının imha edildiğini söyleyen Destici, Mehmetçik'e tebriklerini iletti.

Sağlık çalışanlarının taleplerine değinen Destici, sağlıkta şiddet konusunda acil yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Destici, "BBP olarak sağlık çalışanlarımızın beklentilerinin süratle karşılanmasını bekliyoruz, bunun takipçisiyiz." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'in gündeminde yer aldığına işaret eden Destici, "Öğretmenlerimizin, kanun teklifinin kapsamı dışında da problemleri var. Öğretmen ihtiyacımızın farkındayız, en kısa zamanda gerekli hazırlıkların yapılması ve yeni öğretmen atamalarının gerçekleşmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ücretli öğretmenlere değinen Destici, "90 bine yakın ücretli öğretmen var ve asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir öğretmene yapılamaz. Bu mutlaka çözülmeli, bu ücretler en az iki katına çıkarılmalı." ifadesini kullandı.

"Sonuna kadar destekliyoruz"

Destici, Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu anımsatarak, "Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor ki bu çok doğru, BBP olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Kardeş, dost ve can Azerbaycan ile atılan bütün adımları destekliyoruz." dedi.

Karabağ'ın bir bölümünün halen Ermenistan işgali altında olduğuna işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Karabağ'daki tüm işgal ettiği topraklardan çekilmediği ve Türkiye'ye yönelik asılsız soykırım iftiralarından vazgeçmediği sürece Ermenistan ile normalleşme girişimlerinin askıya alınmasını istiyoruz. Ermenistan Türkiye ile normalleşme istiyorsa iki önemli adım atmalı: Karabağ'da işgal ettiği tüm toprakları bırakacak ve Türkiye'ye, Türk tarihine yönelik asılsız, sözde Ermeni soykırımı iddialarından vazgeçecek. Bunlardan vazgeçmeden bir normalleşme süreci sağlıklı da olmaz uzun vadeli de olmaz. 24 Nisan gelir, yine açıklama yaparlar ve neticede süreç tekrar durur. Onun için baştan bunun tedbirini almak gerekir."

 "Krizden siyasi fayda sağlamaya çalışan bir muhalefet"

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinin, muhalefet tarafından politik çekişme aracı yapılmak istendiğini, krizden siyasi fayda sağlamaya çalışan bir muhalefet anlayışı olduğunu dile getiren Destici, "Siyaset, en önemlisi ülke meseleleri, günlük, ucuz, anlamsız polemiklere kurban edilmemeli. Önceliğimiz, hastalıktan ve kriz şartlarından milletimizi korumak, bölgemizdeki yüksek risk durumunu doğru analiz ederek milletimizin güvenliğini sağlamak, ülkemizi dış müdahalelere karşı daha dirençli hale getirmek olmalı." dedi.

"Rusya'nın, Kırım ilhakı sonrasında Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesine başta Avrupa olmak üzere NATO müsaade etmemeli." diyen Destici, bunun ikinci adımının Baltık ülkeleri ve akabinde Avrupa olacağını belirtti.

Destici, "Rusya ve Putin bu yanlış hamlelerden en kısa zamanda dönmeli. Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

"Cevabını bekliyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la görüşmesini hatırlatan Destici, "Millet karla mücadele ederken gitti, bir balıkçıda gizli saklı yemek yiyordu, ifşa oldu. 48 bin liralık fatura. Kamuoyu halen bunun cevabını alabilmiş değil. Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödedi? Bunun cevabını halen alabilmiş değiliz. Bunun cevabını bekliyoruz. Açıklıktan, şeffaflıktan bahsedenler bunu söylesinler." değerlendirmesini yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, "Mutabakat olması durumunda muhalefetin ortak aday teklifine açığız." sözünü de değerlendiren Destici, "HDP resmi olmasa da fiili olarak Millet İttifakı'nın içerisinde. Bunu her ne kadar gizlemeye çalışsalar da görüşmelere devam ediyorlar. Millet İttifakı'nın, aday belirleme sürecinde PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile de mutlaka görüşeceklerini, onların fikirlerini de alacaklarını düşünüyorum. Ortak bir aday gösterirlerse bu bizim için sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Büyük Birlik Partisi #Mustafa Destici
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