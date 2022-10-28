banner38

BTP adım adım Millet İtifakı'na

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "(BTP'nin Millet İttifakı'na katılma talebi) 14 Kasım'daki toplantıda altılı masaya kendisinin adına o teklifi getireceğim." dedi.

İç Politika 28.10.2022, 23:47
BTP adım adım Millet İtifakı'na

Akşener ve Baş, BTP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ve 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Baş'ın katıldığı bir televizyon programında altılı masada yer almak istediğine dair çağrıda bulunduğunu anımsatan Akşener, ziyaretin de bu çağrının gerekçelerini dinlemek ve anlamak için yapıldığını söyledi.

Akşener, "Konuştuk, anladık. Şimdi ben o altılı masada İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak 14 Kasım'da yapacağımız toplantıda, Sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. O masaya kendisinin adına o teklifi getireceğim." dedi.

- "Mutluyuz, memnunuz"

Hüseyin Baş ise Akşener'in, çağrılarına ilk refleksi gösteren parti lideri olduğunu belirterek, "Bu konuda çok müteşekkiriz, mutluyuz, memnunuz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturan altılı masaya bir çağrıda bulunduklarını ifade eden Baş, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek, bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu. Biz de şunu iletmiş olduk, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı dönemdeki 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' mantığıyla bizler de olalım. Türkiye'deki her yaş grubu, Türkiye'nin bütün renkleri, bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek, katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel bir vizyon oluşturmak adına tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyorum."

Kaynak: AA
#Meral Akşener #Hüseyin Baş #BTP #İyi Parti #Millet İttifakı
Yorumlar (0)
banner35
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23