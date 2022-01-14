Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen Bakan Kurum, Uçhisar beldesindeki bir otelin konferans salonunda ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından kent merkezine geçen Kurum, Kapucubaşı Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm İnşaat Sahası'nda düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Kurum, AK Parti iktidarı olarak ülkeye ve millete borçlarını ödemek için gece gündüz çalıştıklarını, hangi şehirde bir hizmet varsa hayata geçirebilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

TBMM'nin vatanı işgalden kurtarıp, Cumhuriyeti ilan eden gazi ve bağımsız bir meclis olduğunu dile getiren Kurum, hiç kimsenin şehitlerin kemiklerini sızlatamayacağını vurguladı.

Gazi Meclis'in, 15 Temmuz'da hain FETÖ teröristlerine meydan okuduğunu ve milletin sarsılmaz iradesini, bağımsızlık ruhunu bütün dünyaya gösterdiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Biz, milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz. Bu aslında malumun ilanıdır. Bunların yüce meclis çatısı altında var olması, hukukun da vicdanın da asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı, teröristleri, terörle söz kesenleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri mahşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkum edecektir. HDP'nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat'ta 'Kandil’i yerle bir edeceğim' diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne diyeceğiz? Yoksa siz de HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Siz, 'gerekirse tek kurşunum kalana dek vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir. Varsın onlar terörle, teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle yürümeye ve sadece milletimize hizmet etmeye, eserler üretmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Bakanlık olarak güçlü Türkiye hedefiyle "çevreye saygılı şehirler" vizyonuyla 81 ilde 84 milyon vatandaş için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Kurum, Nevşehir'de hayata geçirilecek projelerin kent halkına hayırlı olmasını diledi.

Nevşehir'de kentsel dönüşümle üretilen konutların dışında, sosyal konut projelerinin de yapımına devam edildiğini kaydeden Kurum, "İnşallah dar gelirli ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konutlar inşa etmeye, yuvalar kurmaya devam edeceğiz. Nevşehir'imizde bugüne kadar 2,2 milyar lira yatırımla 7 bin 471 konut ile sosyal donatı ürettik. Yatırım değeri 735 milyon lira olan konut, dükkan, ticaret merkezi, sağlık ocağı, jandarma binası, okul ve caminin yapımına devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum'un konuşmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya dua yaptı, Nevşehir Kalesi ve Kozaklı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Derinkuyu İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı.

Törene, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.