Bir türlü "PKK yaptı" diyemiyorlar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu üç asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, paylaştıkları taziye mesajlarında PKK terör örgütünü lanetleyemedi. Alçak saldırıdan PKK’yı sorumlu tutamayan Kılıçdaroğlu ile Akşener büyük tepki topladı.

BİR KEZ DAHA 'PKK YAPTI' DİYEMEDİLER

Paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın adını vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hain saldırıyı 'patlama' olarak niteledi.