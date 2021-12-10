Bir türlü PKK diyemiyor

Terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Vodafone Park Stadı'nın dışında düzenlediği çifte bombalı terör saldırısında, 40'ı polis 45 vatan evladı şehit oldu.

Hain saldırının yıl dönümü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine terör örgütü PKK'nın adını vermeden rahmet diledi.

"TERÖRÜ TEMİZLEYECEĞİM"

PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP'nin lideri, paylaşımında, "Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim." ifadelerini kullandı.

TEZKEREYE 'HAYIR' DEYİP 'KANDİL'İ BOMBALAMA' VAADİNDE BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Suriye ve Irak'a Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası operasyonları için onay imkanı tanıyan tezkereye, ittifak ortakları HDP'nin baskısıyla 'hayır' demelerinin ardından 'Kandil'i bombalama' vaadinde bulunmuştu.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' çıkışına tepki göstermiş, CHP liderinin 'tutarsız' olduğunu vurgulayarak, "Bir yandan tezkereye karşı çıkacaksınız, sonra da çok daha büyük bir tezkere gerektiren olayı gündeme getireceksiniz, bu yanlış." demişti.