Bir tehdit de Engin Altay'dan: "İyi gün göremeyecekler"
Dev projeler konusunda tehdit dilini seçen ana muhalefet partisi CHP'de Grup Başkanvekili Engin Altay, Kanal İstanbul konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektubu savunarak mektubun şikayet değil tehdit mektubu olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi.
CHP liderinin söz konusu çağrısının, yaşanan büyükelçi krizinin hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.
Bugün TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'Türkiye'yi şikayet etti' eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, mektubun şikayet değil tehdit mektubu olduğunu ifade etti.
KANAL İSTANBUL YATIRIMCILARINA TEHDİT: İYİ GÜN GÖREMEYECEKLER
Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki büyükelçilere yolladığı mektuba işaret eden Altay, "O mektup bir şikayet mektubu değil, bir tehdit mektubu. AB ülkelerine, 'Size İstanbul'u talan ettirmeyiz, İstanbul'un ekolojik dengesini bozdurmayız, İstanbul'da rant yok' diyoruz. Bu bir tehdittir, bir tavırdır. Sadece onlara değil 5'li çete dahil Türkiye'nin müteahhitlerine de söylüyoruz. Kanal İstanbul ihalesine giren yerli ya da yabancı firmalar iyi gün göremeyecekler..." diyerek yatırımcıları tehdit etti.
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