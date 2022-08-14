"Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 21 olduk"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İç Politika 14.08.2022, 15:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 21 olduk." ifadelerini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyeli tam 21 yıl oldu. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 21 olduk." mesajına yer verdi.
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