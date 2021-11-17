Beşinci Yargı Paketi Meclis'te

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Kanun teklifinin amacına baktığımızda icra konusunda yaşanan tıkanıklıkları, meydana gelen zorlukları aşmak amacıyla iyi niyetle yapılan bir düzenleme olduğunu görüyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerine konuşan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, kanun teklifinin amacına baktıklarında icra konusunda yaşanan tıkanıklıkları, meydana gelen zorlukları aşmak amacıyla iyi niyetle yapılan bir düzenleme olduğunu gördüklerini vurguladı.

Erel, "Ama icra ve iflas hukukunda işleri kolaylaştırıcı, alacaklının alacağına kavuşması, borçlunun borcunu daha kolay ödemesi yönünde ne kadar hukuki düzenleme yaparsanız yapın, Türkiye'deki ekonomiyi düzeltemezseniz, vatandaşın gırtlağına kadar borç batağına düşmesine sebep olacak bu zorlu ekonomiye bir çare bulamazsanız bu yapacağınız hukuki düzenlemelerin hiçbir kimseye faydası olmayacaktır." diye konuştu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, mimar Başak Cengiz cinayetine değinerek kadın cinayetlerine karşı bu cinayetleri kınamaktan öte adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan sorunları anlatan Cengiz, "Bu konuda hepimiz sosyal bir sorumluluk altındayız. Ülkeyi ve istikbalimizi teslim edeceğimiz gençlerimiz sosyal çürüme esareti altında can çekişiyor. Bu konuda çözüm üretmemiz lazım. Sosyal medyaya yönelik düzenleme konuşulduğunda 'sansür yasası' olarak değerlendirildi. Ancak gençlerimiz sosyolojik anlamda bir bataklığın içine sürükleniyor. Şiddeti sıradanlaştıran televizyon programları başta olmak üzere bu tür yayınların denetim altına alınması gerekir. İflah ve Islah olmaz sapıklara ve insanlık düşmanlarına idam cezasıyla cevap verilmeli. Bu parlamento idam cezasını tartışmalıdır." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise 'reform' diye halka dayatılan yargı düzenlemeleriyle daha ayrımcı yaptırımların getirildiğini ileri sürdü.

Boşanma davalarına dikkati çeken Gülüm, erkeklerin çocukları araçsallaştırdığını ve şiddete yeni zeminler oluşturulduğunu iddia etti.

Gülüm, hükümetin sanki taraflar arasında bir eşitlik varmış gibi düzenleme yaptığını, kadınların nafakayı almak için icra dairelerinde beklemek zorunda kaldığını ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise "Hazırlanan paket 'reform' diye nitelendiriliyor. Reform, cesur kadroların işidir. Böyle icra iflas kanununda iki değişiklik yapıp kamuoyunu yanıltarak ve Meclisi de yok sayarak reform yapılmaz. Reform sizin işiniz değil, sizin işiniz bitti. Arkanızda bir irade yok. Diğer partileri yok sayarak hareket ediyorsunuz. Tartışmıyorsunuz, muhataplarınızla konuşmuyorsunuz. 'Dediğim dedik' mantığıyla hareket ediyorsunuz. " diye konuştu.

Aydoğan, teklifte anayasaya aykırı maddeler olduğunu, bu konuda daha önce uyarıların dikkate alınmadığını ileri sürdü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da "Teklifle taraflar arasında yeni ihtilaflara yol açan çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icra dairelerince infazının uygulanmasına son verilmektedir. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek, bünyesinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. Bu işlemler ücretsiz olacak ve tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacaktır. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların infazı, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde kreş, okul gibi mekanlarda gerçekleştirilecek hem kamuoyu vicdanını hem de çocuğun ruhsal yapısını etkileyen zor kullanma usulleri ortadan kaldırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından madde görüşmelerine geçildi.