BBP Genel Başkanı Destici'den EYT için hayırlı olsun mesajı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
İç Politika 29.12.2022, 17:45
Destici, yaptığı yazılı açıklamada, EYT'lilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin gerekliliğini her zaman dile getirdiklerini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı tarafından yapılan düzenlemeyle EYT'lilerin yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Destici, "SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin sebebi olanlar, aradan rol kapıp ucuz kahramanlık peşinde koşsalar da emeklilikte yaşa takılanlar kimin zor zamanlarda hep yanlarında olduğunu ve mağduriyetlerini kimin giderdiğini iyi bilir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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