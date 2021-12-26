BBP: Asla krizle beslenmeyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Her daim ülkemizin, devletimizin ve milletimizin sıkıştığı dönemde çözüm projeleri üreten, devletimizi yönetenlerle bu projeleri paylaşan ve takip eden partiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Asla krizle beslenmeyeceğiz." dedi.

Partisinin, Erzurum'da bir kongre merkezinde düzenlediği istişare toplantısına katılan Bulut, bu toplantıları Malatya'dan başlattıklarını söyledi.

Dövizin aşağı çekilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Bulut, asgari ücretlerle birlikte asgari ücretin altında maaş alanların da durumunun iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Stokçulara, marketlerin raf fiyatlarını yukarı çıkaranlara karşı devletin önlemler aldığını aktaran Bulut, "Yine de sihirli dokunuş lazım. Devletimizin başta akaryakıt olmak üzere doğal gaz fiyatlarını aşağı indirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

BBP'nin hiçbir zaman siyaseti çıkar için kullanmadığını ve partisindeki bütün üyelerin önceliğinin devlet ve millet olduğunu vurgulayan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her daim, şartlar ne olursa olsun, asla şartların sıkıntısı üzerinden siyaset yapmayacağız. Bizim ortak yaşam alanımız Misakımilli'dir. 'Gece 24'ten itibaren dolardaki yükselişe bakın. Aman ha dolara yatırın paranızı' diyen, devletin sıkıştığı günlerde insanlara başka şeyler yaptıran siyasi hareket olmayız. Her daim ülkemizin, devletimizin ve milletimizin sıkıştığı dönemde çözüm projeleri üreten, devletimizi yönetenlerle bu projeleri paylaşan ve takip eden partiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Asla krizle beslenmeyeceğiz."

Bulut, konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.