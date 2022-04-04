Basın toplantısı sırasında rahatsızlandı
HDP Grup Başkanvekili Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı sırasında rahatsızlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Oluç'un sağlık durumu iyi.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı sırasında rahatsızlandı.
Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yazar Mıgırdiç Margosyan'ın hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Margosyan'ın bu toprakların zenginliğini, edebiyatını en güzel diliyle anlatan bir yazar olduğunu vurgulayan Oluç, "Bu toprakların acısını ve sevincini en iyi yansıtan değerli bir edebiyatçıydı. Yaşamı, hikayesi bir hayat dersiydi aslında. Hayatımızı zenginleştirdi yazdıklarıyla." dedi.
Konuşması sırasında rahatsızlanan Oluç, basın toplantısını sonlandıracağını söyledi.
Basın toplantısı salonundan ayrılan Oluç'un daha sonra Meclis'te sağlık kontrolünden geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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