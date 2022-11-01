Balıkesir Milletvekili Uygur, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atandı

Geçtiğimiz yıl AK Parti’nin 2023 manifestosunu açıkladığı kongrede A takımında yer alan Belgin Gökçe Uygur’a Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni görev verildi.

2021 yılında AK Partinin 75 kişilik MKYK listesinde partinin sevilen isimlerine giren Av. Belgin Gökçe Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.

BELGİN GÖKÇE UYGUR KİMDİR?

1977 Balıkesir doğumlu Uygur, 1995 yılında Bigadiç İmam Hatip Lisesini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2001 yılından bu yana Balıkesir ilinde serbest avukat olarak çalıştı.

2017 – 2018 tarihleri arasında AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüttü.

27.Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili seçildi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK Üyesi olarak seçildi.

TBMM Adalet Komisyonu Kâtip Üyesi ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Uygur, evli ve 3 çocuk annesidir.

Kaynak: Haber 266