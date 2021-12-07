Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun el hareketine cevap verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı ve büyük tartışmalara neden olan el hareketine attığı bir tweet ile cevap verdi.
İç Politika 07.12.2021, 01:01
TBMM Genel Kurulu'da kürsüde yaptığı konuşma sırasında ayıplı el hareketi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilerin odağı oldu.
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.
"SİYASET KALİTE İŞİDİR"
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, merhum Başbakan Necmettin Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi sembol haline gelen el işaretlerinin yanında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketinin de olduğu, "Türkiye'de Siyasi Hareketler" yazılı capsi ekleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset kalite işidir."
Kaynak: En Son Haber
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