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Bakan Soylu: "Hamdolsun ki nerede bu devlet dedirtmedik"

12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin 22. yılı dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Allah'a binlerce kere hamdolsun ki 'Nerde bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman. Milletimizin en zor zamanında yanında olduk. Sadece bizler değil, devletin bütün kurumları, sadece onlar değil, sivil toplum örgütleri, gönüllüler. Kimisi bir parça ekmeğiyle, kimisi gönderdiği pabucuyla, kimisi mobilyasıyla, kimisi elini küreğine atarak temizlediği enkazla..." ifadelerini kullandı.

İç Politika 13.11.2021, 00:10
Bakan Soylu: "Hamdolsun ki nerede bu devlet dedirtmedik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 42 milyon vatandaşa temel afet eğitimi verdiklerini belirterek, "Hedefimiz yıl sonu itibarıyla 51 milyondu. İnşallah onu yakalayacağız. 81 vilayetimizde afet risk azaltma planları yaptık." dedi.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 22. yılı dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, afetin gerçekleştiği 18.57'de siren çalınmasıyla başladı.

Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Son iki yıldır Türkiye'de birçok afetle karşı karşıya kalındığını dile getiren Soylu, "Biz görevli bir milletiz ve bu topraklar da görevli topraklardır. Çok işimiz var bizim. Birçok sıkıntıyla, afetle, musibetle, belayla karşı karşıya kalıyoruz ama bilmenizi istiyorum, bu millet rahmetle buluşan bir millettir." diye konuştu.

Soylu, Elazığ, Giresun, Van, Artvin, Rize, İzmir, Antalya, Muğla, Bartın ve Kastamonu'da çok sayıda felaket yaşandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Şunun altını çizmem gerekiyor. Biz çocuktuk, memlekette deprem olurdu, sel olurdu. Kışın 6 ay Anadolu'nun köyleri kapanır, hamileler çocuklarını doğuramadan hayatlarını kaybederlerdi. Televizyonlarda hep şu söylenirdi: 'Nerde bu devlet?' Hep bunlarla büyüdük, bu bizim için öz güven yoksunluğuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Allah'a binlerce kere hamdolsun ki 'Nerde bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman. Milletimizin en zor zamanında yanında olduk. Sadece bizler değil, devletin bütün kurumları, sadece onlar değil, sivil toplum örgütleri, gönüllüler. Kimisi bir parça ekmeğiyle, kimisi gönderdiği pabucuyla, kimisi mobilyasıyla, kimisi elini küreğine atarak temizlediği enkazla..."

Türkiye'nin, dünyanın en zengin ülkeleri içinde son 4 yılda yardım yapan birinci ülke olduğunu kaydeden Soylu, "Biz kimseye sırtımızı dönemeyiz, yalnız bırakamayız. Eski Türkiye'ye dönmemiz mümkün değildir artık. Daha güçlü, daha kuvvetli olacağız. Dünyanın birçok yerinde sıkıntı var. Kim bu sıkıntıya sırtını dönerse dönsün, eğer biz dönersek hem ecdadımıza ihanet etmiş oluruz hem de gelecek nesillerimize güzel bir emanet bırakmamış oluruz. Bangladeş'ten Yemen'e, Myanmar'dan Filistin'e kadar şuradaki insanlar ellerindekini oraya göndererek bir milletin nasıl olduğunu bütün dünyaya göstermişlerdir. Defalarca İdlib'e gittim, kolları kesik, bacakları olmayan, anne ve babalarını kaybetmiş çocuklar gördüm. Oralarda yetim evleri, köyleri oluştu. Bize 'Oralara sahip çıkmayın.' diyenler, ne bu medeniyetten nasibini almışlardır ne insanlıktan nasibini almışlardır ne de dinimizden kendilerine ait bir öğreti kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Almanya, tam 3,5-4 ay vatandaşının yanına ulaşamadı"

Bakan Soylu, Türkiye'yi hem depreme hazırlamak hem bu coğrafyada depremle karşı karşıya kalındığında felaket öncesi, o an ve sonrasında yapılacakları en iyi şekilde uygulamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, bugün Tekirdağ'da 6 ülke ile deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Şu ana kadar 42 milyon vatandaşımıza temel afet eğitimi verdik." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz yıl sonu itibarıyla 51 milyondu. İnşallah onu yakalayacağız. 81 vilayetimizde afet risk azaltma planları yaptık. Yıl sonu itibarıyla 80 ili bitirdik, bir İstanbul'umuz kaldı, onu da bitireceğiz. Bizden önce Almanya'da sel afeti yaşandı. Biz Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Biz onlarınkinden daha büyük olan bu afetle baş ettik, sahayı temizledik, vatandaşlarımızla birlikte olduk, bir ay içerisinde oradan çıktık ve şimdi de evleri yapmaya başladık. Almanya, tam 3,5-4 ay vatandaşının yanına ulaşamadı. Geldiğimiz nokta budur."

Bakan Soylu, 2000-2020 yıllarında deprem sayısının 6 kat arttığına dikkati çekerek, kendilerine düşen görevin afetlere karşı en yüksek seviyede tedbir almak olduğunu sözlerine ekledi.

Program, dua okunması ve deprem yıkıntıları şeklinde oluşturulan alana karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Törene Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#içişleri bakanı #süleyman soylu #AFAD
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