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Bakan Soylu'dan "Nüfustan Haberler" paylaşımı

Sosyal medya hesabından "Nüfustan Haberler" başlığıyla bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, görsellerle 2021'de gerçekleştirdiği çalışmaları ve 2022 hedeflerin sıraladı.

İç Politika 07.01.2022, 06:36
Bakan Soylu'dan "Nüfustan Haberler" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı görselleri "Nüfustan Haberler" başlığıyla paylaştı.

Buna göre, e-imza'nın kimlik kartlarına aktarılması işlemi 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde başlayacak. Ocak ayı sonunda da 81 il nüfus müdürlüğünde aktif hale gelecek.

E-imza'lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi tüm Türkiye'de hayata geçiyor

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliği artırmak üzere hayata geçirilen "Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi" de 10 Ocak'ta tüm Türkiye'de başlayacak.

Ayrıca bir süre önce tamamlanan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ise kurumlarla paylaşılmaya başlandı.

Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda nüfus müdürlüğü olarak hizmet verebilecek "Mobil Nüfus Müdürlüğü" araçları ocak ayı sonunda hizmete hazır olacak.

Bakan Soylu'nun paylaştığı görsellerde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2021'de gerçekleştirdiği çalışmalar ve 2022 hedefleri şöyle sıraladı.

- 2021'de 22 bin 538 vatandaşın faydalandığı Adreste Nüfus Hizmeti'nden 2022'de 50 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- Nüfus idaresinde memurla muhatap olmadan işlem yapabilmeyi kolaylaştıran Nüfusmatik'ler 50 ilde aktif olarak kullanılıyor.

- 2021 yılında 22 milyon vatandaşımıza yüz yüze hizmet, 97 milyon vatandaşımıza e-Devlet üzerinden olmak üzere toplam 119 milyon hizmet ve işlem gerçekleştirildi.

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerdeki bilgi güvenliği önlemleri için TSE tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası verildi.

- Dijital Arşiv Projesi'yle bugüne kadar Nüfus Genel Müdürlüğünde 431 milyon 960 bin 626 belge tarandı.

- ALO 199 ile 2021 yılında 9 milyon 361 bin 295 çağrı karşılandı.

- 659 nüfus müdürlüğü yeni nüfus müdürlüğü konseptiyle yenilendi. 2022'de 142 nüfus müdürlüğü daha yenilenecek.

- Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi 2022 yılında yaygınlaşacak. 2022'de e-Devlet hizmet sayısı artarak devam edecek.

- 2021 yılında 1 milyon 935 bin 773 "soy ağacı" görüntülendi.

- Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle 2021 yılında 2 milyon 544 bin 849 ehliyet (sürücü belgesi) kimlik kartına yüklendi.

Kaynak: AA
#süleyman soylu #nüfustan haberler #Twitter
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