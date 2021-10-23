Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
İç Politika 23.10.2021, 22:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 23, 2021
▪️İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
kg EROİN,
▪️Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
kg SKUNK
ele geçirildi.
Emniyet Teşkilatımızı ve emeği geçen tüm Polislerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/3UgXhDp0ov
Kaynak: AA
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