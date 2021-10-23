Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün;

▪️İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından

kg EROİN,



▪️Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından

kg SKUNK

ele geçirildi.



Emniyet Teşkilatımızı ve emeği geçen tüm Polislerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/3UgXhDp0ov — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 23, 2021