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Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İç Politika 23.10.2021, 22:47
Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#süşeyman soylu #İstanbul #eroin
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