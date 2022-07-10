banner38

Bakan Soylu: 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerine değinerek, "Kılıçdaroğlu hazırlanıyor biliyorsunuz adaylığa. Kim olursa olsun, kimi aday yaparlarsa yapsınlar, büyükelçileri de yanlarına dizsinler, o sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler, 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

İç Politika 10.07.2022, 17:14
Bakan Soylu: 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur

Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatının bayramlaşma törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, şehit aileleri ve gaziler ile afet bölgelerinde zor durumda kalan vatandaşların yanında olunması için talimat verdiğini belirten Soylu, parti teşkilatına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Partililerin, büyük bir mücadele sergilediklerine vurgu yapan Soylu, teşkilattakilerin yüzyıllardır var olan bir davanın, milletin hassasiyetlerinin savunucusu olduğunu kaydetti.

Böyle olmasaydı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e sokturulmayacağını, Maraş'ın açık hale getirilemeyeceğini, Azerbaycan Karabağ'da büyük özgürlük adımının atılamayacağını ve Libya'dakilere sahip çıkılamayacağını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Eğer AK Parti, bugün Cumhur İttifakı iradesini ortaya koymamış olsaydı, ta Afrin'e kadar terör koridoru kurarak, Amerika'nın vermiş olduğu binlerce tırlık silahlarla bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozabilmek için ellerinden geleni yapar, ardından bu ülkeyi parça pinçik edebilmek için kendilerine verilen destekle birlikte her gün ayaklarımızın önüne bakan, geleceğe bakamayan bir anlayışa taşırlardı bizi."

Soylu, fırsat buldukça AK Parti teşkilatının karşısına çıkmasının bir sebebi olduğunu dile getirerek, teşkilatın, Amerika'dan parmak sallayıp Türkiye'yi küçük görenlere, yüzde 8 binlik gecelik faizlerle hürriyeti ve özgürlüğü almaya, Adnan Menderes'in fotoğrafını tutup, "Eğer milletin adamını tutar ve severseniz siz aynen onun gibi bir sonla karşı karşıya kalırsınız." deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ürkütmeye çalışanlara, Gezi olaylarına, 17 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı durduğunu söyledi.

AK Parti'nin sadece seçime giren, oy alan bir siyasi parti olmadığını belirten Soylu, "Ne yapmaya çalışıyorlar? 2023'te her türlü entrikayla beraber güya bize çelme takacaklar. Avucunuzu yalarsınız. O akşam var ya o akşam Allah'ın izniyle bu ülkenin ortaya koyduğu iradeyle birlikte hepiniz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler, 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum.' diyecekler." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Gezi olaylarını, Türkiye'nin tehdit edildiği bir vaka olarak değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer siz faizi düşürürseniz, 4-4,5'e düşürürseniz, eğer enflasyonu düşürürseniz, biz bunun hesabını size sorarız, dediler. Ama hiç geri adım atmadık. Onlar 15 Temmuz'u yaptılar, geri adım atmadık. Bir taraftan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kaplan, Pençe Kilit Harekatı, Eren operasyonları, bir taraftan da Kapan ve Kıran operasyonları dahil olmak üzere terörün arkasına desteğini koyan kim varsa onların feriştahı da gelse hesabını sorarız ve mağdur ederiz anlayışını ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'de değil, dünyaya da yapacağı çok iş olduğunu aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sıkıştıklarında kapılarını çaldıkları bir dünya lideriyle biz bugün onur duyuyoruz. Ne yapacağız diye endişe ettiklerinde onur duyuyoruz. Hiç endişe etmeyin, 2023 seçimlerinde çok çalışacağız, doğru. Bu partinin bilincinde kadın vardır. En zor dönemlerde bile kadınlarımız evlere gidip kapıları çalmaktan, kendilerine ne söylenirse söylensin bu büyük Türkiye davasını anlatmaktan vazgeçmediler. CHP'yi öyle bir yeneceksiniz ki o altılı masa mıdır nedir? Kılıçdaroğlu hazırlanıyor biliyorsunuz adaylığa. Kim olursa olsun, kimi aday yaparlarsa yapsınlar, büyükelçileri de yanlarına dizsinler, o sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler, 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur."

Törene, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen de katılırken, programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de konuşma yaptı.

#süleyman soylu #kemal kılıçdaroğlu #2023 #Seçim #Sandık
Yorumlar (0)
banner35
19
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23