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Bakan Pakdemirli: "Siyaset, peşinde koşacağın bir lider varsa yapılır"

Denizli'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Siyaset sevdiğin insanla yapılır, herkesle yapılmaz. Zaman zaman farklı partilerde siyaset yapan arkadaşları görüyoruz. Ama siyaset peşinde koşacağın bir lider var ise yapılır. Bu lider yoksa yapılmaz. Allah’a şükür bizimde başımızda Recep Tayyip Erdoğan'ımız var." ifadelerini kullandı.

İç Politika 19.02.2022, 01:28
Bakan Pakdemirli: "Siyaset, peşinde koşacağın bir lider varsa yapılır"

Bakan Pakdemirli, Denizli programı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki ihracat yapan bir alabalık firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile parti binasında görüşen Pakdemirli, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti teşkilatının siyasi tarihin en büyük teşkilatlarından biri olduğunu tahmin ettiğini anlatan Pakdemirli, "Tahmin ediyorum Çin'den sonra da en çok üyeye sahip olan parti. Gerçekten Cumhurbaşkanımız siyasi dehasıyla çok farklı birliktelik meydana getirdi. Türkiye siyasi tarihinin ister istemez bir kültürü oluştu. Cumhurbaşkanımızla beraber siyasetin rengi ve çıtası da değişti. Bundan sonra her kim siyaset yapacak, iktidara talip olursa olsun o ister istemez mutlaka ve mutlaka gelecek, AK Parti’nin yaptıklarının üstüne mutlaka koymaya çalışacak." dedi.

Kendileri dışındaki partilerde, Cumhur İttifakı'nın dışında motivasyon olmadığını belirten Pakdemirli, "Ne vatandaşa gideyim, ineyim bir merhaba yapayım var. Bunlar bizde rahatlık yaratmamalı. Bunlar bizde rahatlık yaratmanın ötesinde bizim henüz ulaşamadığımız ve oy alamadığımız insanlara kendimize anlatmamız lazım. Siyaseti yapmamızın ana sebeplerimizden bir tanesi ülkemiz daha iyi bir yere gelsin. Evlatlarımız daha iyi bir ülkede yaşasın. 21. yüzyılda Türkiye dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alsın ve daha istikrarlı olsun diye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan 100 yıl sonra da konuşulacak bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O anlamda bizim en büyük övünç kaynağımız şu olacak; biz de diyeceğiz ki 'Bütün bunlar olurken biz de oradaydık ve biz de Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşlarıydık.' diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi hizmet vermezse yarın vatandaşın yüzüne bakma imkanımız yok. Türkiye hakikaten her alanda ve hizmet alanında da felaketlerde yaraların sarılması anlamında çok farklı ve önemli noktaya gelmiştir."

"2023 seçimleri hakikaten Türkiye için en önemli"

Türkiye'nin birçok alanda yükselen bir profil izlediğine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz dalgalı diye biz ve teşkilatımızın tekneyi, gemiyi terk etme şansı yok. Biz gideceğiz anlatacağız. 2023 seçimleri hakikaten Türkiye için en önemli seçimdir. O yüzden bundan sonra vatandaşımız, Türkiye bölgesinde daha istikrarlı ve bölgesinde yükselen bir ülke olup bölgesel bir güç haline mi gelecek, yoksa aynı eski Türkiye’deki gibi diğer ülkelerin istediği gibi cirit attığı, istediği şekilde ülkeyi parmağıyla oynattığı ülke olma yoluna mı gidecek? Hakikaten bir yol ayrımına girdik. Bizim ve teşkilatlarımızın sıkı duruyor olması lazım. Bizim vatandaşımız gerçekten çok dirayetli ve ferasetli. Doğru anlatılsa gerçekten Cumhur İttifakı'nın etrafında ben eminim tüm Türkiye’yi toplamak mümkün."

Pakdemirli, Türkiye’nin artık kendiyle gurur duyan ve kendiyle barışık bir ülke olduğunu belirterek, "Artık kimse bize gol atamıyor. Bunu hem futbolda hem de mecazi anlamda diğer konularda söylüyorum. Niye, en iddialı projelere imza atıyoruz. Biz çalışıyoruz, çabalıyoruz ve gayret içerisindeyiz. Hamdolsun başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Siyaset sevdiğin insanla yapılır, herkesle yapılmaz. Zaman zaman farklı partilerde siyaset yapan arkadaşları görüyoruz. Ama siyaset peşinde koşacağın bir lider var ise yapılır. Bu lider yoksa yapılmaz. Allah’a şükür bizimde başımızda Recep Tayyip Erdoğan'ımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bunlara '5 benzemez' diyorduk, şimdi 6 benzemez oldular. Bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum. 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz. Bunların Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekten başka işleri yok. Tek projeleri ‘Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz, ondan sonra parlamenter sisteme geçeceğiz.’ Artık Türkiye bir yola girdi ve parlamenter sistem geride kaldı. En büyük projeymiş gibi bunu anlatmanın alemi yok. Millette de karşılığı yok. 5 çayında buluşup dedikodu yapıyorsunuz. Bu ferasetli millet sizi de tarihe gömmesini mutlaka bilecektir."

Kaynak: AA
#Bekir Pakdemirli #Tarım ve Orman Bakanı #Denizli
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