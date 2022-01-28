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Bakan Pakdemirli'den İmamoğlu'na tepki: 'Problem yaşandığında halkının yanında ol'

Bakan Pakdemirli, İBB Başkanı İmamoğlu için, "Sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir, olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım" dedi.

İç Politika 28.01.2022, 17:11 28.01.2022, 17:15
Bakan Pakdemirli'den İmamoğlu'na tepki: 'Problem yaşandığında halkının yanında ol'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir, olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım." dedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Tüm dünya ile Türkiye'de de son yıllarda farklı alanlarda yaşanan afetlerin fazlalığına işaret eden Pakdemirli, ülke olarak afet anlarında ve özellikle sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde çok hızlı karar alma ve uygulama becerisine sahip olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan her afeti yakından takip ederek kendilerine talimatlar verdiğini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şimdi biz kar yağdıkça seviniyoruz çünkü karın toprağa nüfuz etmesi zaman alıyor, yani hızlı geçen yağmurdan çok daha etkili. Biz tarım adına seviniyoruz ama bazı zorlukları da oluyor. Özellikle şehirlerde bunun mücadelesinin yapılması gerekiyor. Şimdi ağalara bakıyorsun, ağalar, birisi depremde kayak yapıyor, ondan sonra ötekisi selde tatil yapıyor, diğeri de karda balık yapıyor. Bunun bir benzeri de İzmir'de var. Yani bunların derdi hizmet falan değil."

Afet durumlarında sorun yaşanmasının doğal olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ama sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir, olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım. Bunun henüz daha şifrelerini çözemediler. Efendim, elçiyle yemeğe gittim, efendim elçiyle işim vardı. Olabilir. Önceden verilmiş bir randevun da olabilir. Oturursun, 'Sayın Büyükelçim şu an İstanbul için, vatandaşlarımız için çok önemli bir durum var, sizinle olan randevumuzu birkaç gün erteleyelim.' dersin ve geçer gidersin ama öncelik vatandaşa hizmet olmayınca maalesef böyle oluyor."

Pakdemirli, felaketler üzerinden siyaset yapmayı sevmediğini ancak CHP'nin halka hizmet noktasında amaç ve hedefinin olmadığının açıkça görüldüğünü kaydetti.

#Bekir Pakdemirli #İmamoğlu
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