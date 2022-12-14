Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na "son teknoloji" cevap

Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddiasına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!

Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."