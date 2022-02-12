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Bakan Karaismailoğlu: "Avrupa'da 6'ıncıyız"

AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Milletimizin yarım asırlık hayali yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik. Hızlı tren hatlarıyla ile ülkemizi, Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık." dedi.

İç Politika 12.02.2022, 22:56
Bakan Karaismailoğlu: "Avrupa'da 6'ıncıyız"

Karaismailoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, eğitimde, sağlıkta, savunmada, sanayide, tarımda, ulaştırmada, haberleşmede yapılan bütün büyük işler ve dev projelerin Türkiye'nin yarınlarını kurmak için yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin devlet ve özel sektörün kaynaklarını seferber ederek yapılan cesur ve kararlı yatırımlarla "gelişmekte olan ülke" statüsünden "gelişmiş ülke" olmaya doğru hızla ilerlediğini belirten Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz, iç ve dış mihrakların beraber tezgahladığı her türlü yıpratma çabasına rağmen hız kesmeden büyüyor, yoluna devam ediyor. Türkiye, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve iktidara olan güven sayesinde küresel problemlere gözünü yummayarak bölgesel ve küresel barış ve dünyada adil bir yönetim sağlamak için gerekli adımları atarak büyüyor." diye konuştu.

Kamu yatırımlarını özel sektörün dinamizmiyle harmanlayarak projeler hayata geçirdiklerini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, şunları devam etti:

"Bir yandan ihmal edilmiş, eksik bırakılmış işler tamamlanırken, diğer yandan ekonomik büyümeye altyapı oluşturacak, uluslararası yatırımlara ortam hazırlayacak, üretim ve istihdamı canlandıracak bir sistem kurduk. Bu iki aşamadan sonra üçüncü aşama artık bu eksiksiz ve dünya ölçeğinde altyapı üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin beklenen ekonomik yükselişini sağlamak olacaktır. Ulaştırma ve haberleşme projelerimizde hız, konfor, güven ve verimliliği sağlamayı önceliğimiz olarak kabul ettik ve 20 yılda Türkiye sathında çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. Hedefimiz, Türkiye'nin bugün sıkça gündeme gelen ekonomik gelişme alanlarını destekleyerek bütünsel kalkınmayı her noktaya taşımaktı. Bu gayeyle Türkiye'yi baştan başa kesintisiz, güvenli ve hızlı otoyollarla buluşturduk."

"Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık"

Bakan Karaismailoğlu, devlet aklıyla hep bir adım ötesini planladıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Nihai hedefimizde, milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek var. Bunun için de Türkiye'yi 'Orta Koridor'da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek adına adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 724 kilometreye çıkardık ve 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 12 kat artırarak 651 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik. Hızlı tren hatlarıyla ile ülkemizi, Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. Hava yolunu, halkın yolu yaptık. 29 Ekim 2018'de dev kapasitesiyle hizmete geçen İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılıkta bir aktarma merkezi yaptık ve küresel havacılıkta zirveye taşıdık. Bugün İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı konumunda."

Karaismailoğlu, dünyanın en önemli ulaşım projeleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu gibi büyük prestij projelerini başarıyla bitirdiklerini ve milletin hizmetine sunduklarını dile getirdi.

"Türkiye'yi lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız"

Halktan aldıkları destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bir yanda hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar. Salt ideoloji siyasetiyle memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor, yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin çıkarına, gençlerimizin yararına ne varsa karşı çıkıyorlar. Onlar memleket hayrına her işe karşı durmaya çalışadursunlar bizler bütün engellere ve engellemelere rağmen milletimize hizmet etmekten, Türkiye'yi dört başı mamur, lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden ve burada bir istişare toplantısı yapan Bakan Karaismailoğlu, ardından Koza Han ve Kapalı Çarşı'yı gezdi, esnaf ve halkla sohbet etti.

Kaynak: AA
#dil karaismailoğlu #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı #hızlı tren
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