Bakan Çavuşoğlu'ndan iyi haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bs — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."