Bakan Çavuşoğlu'ndan iyi haber
Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla testinin negatife döndüğünü duyurdu.
İç Politika 19.02.2022, 18:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bs— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022
Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."
Kaynak: AA
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