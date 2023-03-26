Bahçeli'den HÜDA PAR yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yedili koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

Bahçeli "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır." ifadelerini kullandı.

HÜDA Par hakkındaki iddialara da değinen Bahçeli "Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yedili koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

"HÜDA Par terörü tümden reddetmiştir"

"Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır." ifadelerini kullandı.