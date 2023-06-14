Bahçeli sinyali verdi il sayısı 100'e çıkıyor

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinin sona ermesinin ardından yeni yasama döneminde, partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bahçeli, "Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

KRİTERİ SAĞLAYAN İLÇELER SIRALANDI

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

İşte il olmaya aday olan o ilçeler:

Polatlı, Ankara

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Midyat, Mardin

Siverek, Şanlıurfa

Ergani, Diyarbakır

Cizre, Şırnak

Nazilli, Aydın

Edremit, Balıkesir

Alanya, Antalya

Manavgat, Antalya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

İskenderun, Hatay

İnegöl, Bursa

Ünye, Ordu

Kozan, Adana

Fethiye, Muğla

Erciş, Van

Tarsus, Mersin

Akhisar, Manisa

Çorlu, Tekirdağ

Ereğli, Konya

Elbistan, Kahramanmaraş