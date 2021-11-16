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Bahçeli net konuştu: 'Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında "Cumhur İttifakında çatlak olmaz. Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız” dedi.

İç Politika 16.11.2021, 11:08 16.11.2021, 11:11
Bahçeli net konuştu: 'Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. İl il Anadolu'yu geziyoruz, adım adım 2023'e yürüyoruz. Biz yürüyünce korkaklar sinecektir, zalimler kaçışacaktır, fitne barikatları yıkılacaktır. Vatanımızı karış karış dolaşıyoruz, gönüllere misafir oluyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi samimiyetle yoğunlaştırıyoruz. Başlattığımız siyasi çalışmalarımızı bir sevda kervanı halinde yurdumuzun her köşesine yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar 40 ilimize giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık. Hamd olsun teşkilatlarımız disiplinli, düzeyli olmakla birlikte dikkatlidir, meselelerin takipçisidir.

ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz girdiğimiz gönüllerdir, konvoylarımızı selamlayan yüreklerdir, yapılan köprülerdir, açılan yollardır, büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, sessiz çığlık aziz millet evlatlarıdır. Yok MHP'nin oyu buymuş yok AK Parti'nin oy oranı buymuş diyen kurşun askerler sözüm sizedir; Türkiye'nin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını eninde sonuna göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız, asla oyalanmayacağız. MHP kulislerin partisi değildir, çıkar gruplarının partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

''CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEVABINA DA GÜNAHINA DA ORTAĞIZ''

Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmişle geleceğin köprüsüdür. Başkaları gibi gözü başka kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Bilindiği gibi geçen haftaki konuşmam çok konuşuldu. Bu kanaatimin neresi yanlış. Hükümet bellidir, görevinin başındadır. Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına ortağız.

#Devlet Bahçeli #Cumhur ittifakı
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