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Bahçeli isim vermeden Akşener'e yüklendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısı konuşmasında isim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e yüklendi.

İç Politika 07.03.2023, 14:10
Bahçeli isim vermeden Akşener'e yüklendi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin hedefinde, geçtiğimiz cuma günü 6'lı Masa'dan kalkarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeden ve dün akşam da 6'lı Masa'ya geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener vardı.

İsim vermeden konuşan Bahçeli, "Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız." dedi.

Sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Bir yıldır Cumhurbaşkanını açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalidir. Bir yıl boyunca eğri bacaklı masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip, sonra tekrar oturanlar ilkesizliğin numuneleridir. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Masayı devirene sandalye sunmak çürümüş siyasetsizlik önerisi değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı söylediği sözlerin altından nasıl kalkacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne muhatap olmuştur. Bir kere satan yine satar. Milletimiz ve Türkiyemiz böyle bir muhalefete müstehak değildir. Masada oturmayı beceremeyenlerin 85 milyona hizmet etmesi, siyasi duruş sergilemesi beyhude bir beklentidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Biz insanı merkez alarak, yine insan için yola çıkmış, devleti hizmet ve hükümranlık aracı gören insan-devlet ilişkilerini demokrasi ile sağlamayı amaçlamış kutlu bir davanın 54 yıllık bir siyasetin mensuplarıyız. Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, ve demokrasi ile hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır, olması da beklenmemelidir. MHP kendisini millet üstü görenlerin dayatmaları karşısında her zaman milletinin yanında yer almıştır.

Derin acılar yüreğimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, sağ duyumuzu her şartta koruyacağız. Pozitif gündemli siyasetimizi ülke geneline yansıtacağız. Milletimizle her zaman iç içe olacağız. Milliyetçilik yalnızca gözyaşından ibaret bir duygu seli değildir. Bu kalıp ve kapsamda da olmamalıdır.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI ESASTIR"

MHP milletimiz için öngördüğü tehlikeler karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sonuna kadar direnecek yeri gelirse her bedeli ödemeye hazır olacaktır, bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir, Türkiye'yi hedef alanlara karşı tarihi birlikteliğin unvanıdır, Türkiye'nin çıkarları esastır.

MHP ile Cumhur İttifakı'nın varlığından rahatsızlık duyanlar hükümsüzdür. Kendimizi bilmez, hasmımızı bilmezsek başarısızlık kaderdir. Hem kendimizi hem hasmımızı biliyorsak başarı kaçınılmazdır. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı doğru anlayan, anlatan Türkiye sevdalıları hep var olacaktır. Bizler varlık sebebimizin milletimizin geleceği olduğunun bilincindeyiz.

AMEDSPOR TEPKİSİ

Türk sporuna husumet hançerini vurmak isteyen çevreler, kutuplaşmayı kamçılamak amacındadır. Türkiye sokakta kurulmadı, tribünlerde bulunmadı. Herkes aklını başına almalı. Rüzgar estiren, fırtına ile devrilecektir. Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maçta sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu herkesin malumudur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir. TFF yaşananlar karşısında atıl kalmıştır. Bu görüşler dikkate alınmalıdır. Oyuna gelmeyeceğiz. Huzurumuzu kaçırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

#Devlet Bahçeli
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